Reynosa, Tamaulipas. - Si algo agradecen los familiares de pacientes de los hospitales en Reynosa, Tamaulipas, es que, a diario, cuentan con alimento caliente que sacia su hambre.

Esto, gracias al esfuerzo que desde hace más de un año realizan los brigadistas voluntarios "Unidos por la Amistad" quienes cumplen con una gran obra de misericordia.

Brigadistas reparten alimentos afuera de hospitales en Reynosa, Tamaulipas; apoyan a familias vulnerables. Foto: Especial.

Abel Amaya Aviña, integrante del grupo de brigadistas destaca que además de brindar auxilio vial a quien lo necesita, decidieron unirse para apoyar a cientos de personas que no cuentan con recursos económicos o tiempo, para alimentarse mientras esperan noticias de sus seres queridos a las afueras del hospital.

"Acudimos al Hospital General y al 270 para entregar más de 350 tortas y agua de horchata a familiares que tienen pacientes internados, sabemos que son momentos difíciles por lo que el alimento, es una ayuda fundamental para su bienestar".

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Dijo que desde hace más de un año están realizando esta actividad con sus propios recursos pues saben que en ocasiones, las personas que esperan fuera de los hospitales no cuentan con tiempo o dinero para alimentarse.

"Nos deja una enorme satisfacción el ayudar con un poquito de lo que Dios nos da porque estas personas pasan por una situación difícil con su familiar enfermo y los alimentos son necesarios".

Brigadistas reparten alimentos afuera de hospitales en Reynosa, Tamaulipas; apoyan a familias vulnerables. Foto: Especial.

Explicó que no reciben ayuda de algún partido, organismo o iglesia y que simplemente son un grupo de amigos haciendo más llevadera la vida de sus semejantes.

"Si alguna persona puede y quiere donar alimentos o bebidas son bien recibidas para mitigar un poco los malos momentos que están pasando los familiares que cuidan a sus enfermos en estos hospitales".

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