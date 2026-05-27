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Mérida, Yucatán. - El derrumbe en un predio del Centro Histórico de Mérida dejó como saldo dos albañiles lesionados, uno de ellos de gravedad.
Los hechos ocurrieron en una obra en construcción, ubicada sobre la calle 53, entre 72 y 74, en el Centro de Mérida.
Los primeros reportes indican que los hombres se encontraban en la planta baja cuando una viga metálica de aproximadamente cuatro metros y parte de un muro de concreto se desplomaron desde el segundo nivel.
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El incidente habría ocurrido durante maniobras de instalación, cuando el concreto aún se encontraba fresco.
Uno de los albañiles, de 22 años, resultó con traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladado de urgencia a un hospital privado, en estado inconsciente.
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El segundo, de 39 años, presentó golpes en distintas partes del cuerpo y, aunque no requería traslado urgente, fue llevado al mismo hospital por prevención.
En la obra laboraban varios empleados al momento del accidente, por lo que se notificó a Protección Civil para la revisión de las condiciones del inmueble.
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JACL/cr
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