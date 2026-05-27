Celestún, Yucatán. - Este miércoles, un grupo de habitantes de Celestún cerraron la entrada al puerto, tras el accidente vial que cobró la vida de cinco personas el pasado lunes

Además, los manifestantes denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la carretera Kinchil-Celestún por lo que exigen la rehabilitación y ampliación de la citada vía.

Luego del fatal accidente, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que se acordó con la Federación la ampliación de varios tramos considerados peligrosos en esta vía.

Lee también Hallan cuerpos en maletas en Culiacán; víctimas fueron decapitadas y abandonadas con mensaje de amenaza

Habitantes bloquean acceso a Celestún, Yucatán; exigen reparar carretera peligrosa. Foto: Especial.

Precisó que se contempla intervenir cinco tramos de aproximadamente dos kilómetros cada uno en las zonas identificadas como de mayor riesgo, además de trabajos de rehabilitación y conservación de la vía; las obras comenzarán este año.

En la manifestación, los inconformes utilizaron piedras, vehículos y pancartas para impedir el tránsito de automóviles y unidades de transporte.

Durante el bloqueo, exigieron que las autoridades atiendan de manera urgente el problema y realicen trabajos de reparación integral en la carretera.

También pidieron implementar acciones que garanticen mayor seguridad para conductores, pasajeros y transportistas que circulan hacia el puerto.

Lee también Pobladores y maestros de la Sección 22 del SNTE se enfrentan por bloqueo carretero en Oaxaca; reportan algunos lesionados

Habitantes bloquean acceso a Celestún, Yucatán; exigen reparar carretera peligrosa. Foto: Especial.

Insistieron en que el tramo vial es estrecho y peligroso, y que diariamente lo utilizan familias y transportistas que quedan expuestos a siniestros por la falta de mantenimiento y señalización.

Indicaron que las malas condiciones de la vía fueron reportada a las autoridades desde hace tiempo y acusaron falta de respuesta efectiva ante las peticiones realizadas por la comunidad.

Después del mediodía, elementos de la Guardia Nacional arribaron al puerto para entablar diálogo con los manifestantes.

Anunciaron una concentración en el centro del municipio en las próximas horas para organizar una protesta frente al Palacio de Gobierno.

dmrr/cr