LA PAZ, BCS. — Una iniciativa presentada en el Congreso de Baja California Sur busca tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y fijar sanciones penales contra servidores públicos y particulares involucrados en cambios irregulares de uso de suelo, construcciones fuera de norma y ventas fraudulentas de inmuebles.

La propuesta —presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez— plantea incorporar el delito de “corrupción inmobiliaria” al Código Penal estatal, ante el crecimiento de conflictos relacionados con desarrollos urbanos, autorizaciones y comercialización de propiedades en la entidad.

La iniciativa considera sanciones de hasta 20 años de prisión y multas económicas para quienes induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales vinculadas con permisos de construcción, uso de suelo o comercialización de inmuebles fuera del marco legal.

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La propuesta —presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez— plantea incorporar el delito de “corrupción inmobiliaria” al Código Penal estatal. | Foto: Especial.

Buscan frenar irregularidades

En su exposición, el diputado morenista expuso que en Baja California Sur se han incrementado prácticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, entre ellas ventas fraudulentas, despojos, construcciones irregulares y actos de corrupción relacionados con autorizaciones urbanas, razón por la cual –dijo— también se propone incorporar esta conducta como falta administrativa grave dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.

Remarcó que la propuesta contempla agravantes cuando existan beneficios económicos para servidores públicos, familiares, socios o terceros relacionados, además de la cancelación definitiva de licencias para agentes inmobiliarios involucrados en este tipo de conductas.

El legislador reconoció que esta reforma se inserta en el contexto de un acelerado crecimiento urbano y presión inmobiliaria en municipios turísticos como Los Cabos y La Paz, donde en los últimos años se han multiplicado conflictos por cambios de uso de suelo, expansión de desarrollos y acceso a vivienda.

La iniciativa fue enviada a comisiones para su análisis y dictamen.

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JACL