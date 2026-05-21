LA PAZ, BCS., 21 de mayo. — El gobierno de Baja California Sur inició una investigación contra un funcionario de la Dirección General de Informática estatal por presuntas inconsistencias patrimoniales y posible enriquecimiento ilícito, confirmó el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

El mandatario señaló que las indagatorias surgieron a partir de denuncias ciudadanas y revisiones internas relacionadas con bienes y propiedades.

Según indicó, el caso ya fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instancias que revisan declaraciones patrimoniales, movimientos financieros y otros elementos vinculados con la investigación.

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Separan a funcionario del cargo

Castro Cosío confirmó que el funcionario involucrado, Ignacio “N”, titular de la dependencia, dejará el cargo mientras avanzan las investigaciones y actualmente se encuentra en proceso de entrega-recepción.

Investigan a funcionario de BCS por presunto enriquecimiento ilícito; revisan irregularidades en su declaración patrimonial. Foto: Especial.

El gobernador aseguró que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” ante posibles actos de corrupción y afirmó que actualmente existen al menos siete procesos relacionados con presuntas irregularidades administrativas o patrimoniales dentro del gobierno estatal.

En conferencia de prensa sostuvo que las investigaciones continuarán “hasta las últimas consecuencias”, dijo, en caso de acreditarse algún delito.

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Aseguran vehículos

Añadió que como parte de las diligencias fueron asegurados al menos dos vehículos de lujo; no obstante, pidió esperar el avance de las investigaciones antes de establecer responsabilidades.

Aunque reiteró que debe respetarse la presunción de inocencia, advirtió que ningún servidor público está exento de ser investigado.

“Prefiero que la gente sepa que se está combatiendo la corrupción hasta el último día y que no hay impunidad”, puntualizó.

dmrr/cr