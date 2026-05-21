Culiacán, Sin. - Cerca de la comunidad de San Miguel, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado, lograron a detener a tres presuntos implicados en ataques a viviendas y un negocio de comida rápida, en la sindicatura de Aguaruto, en donde dos elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos inicialmente.

Derivado de estos hechos, se documentó que un total de cuatro personas resultaron lesionadas, en un negocio de hamburguesas, entre ellos dos elementos federales que se encontraban fuera de servicio; uno de ellos falleció más tarde en un hospital privado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que, derivado de un reporte de agresiones con disparos de armas de fuego a varios inmuebles y negocios, en la sindicatura de Aguaruto, se desplegó un operativo de búsqueda de los responsables.

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En el patrullaje cerca del poblado de San Miguel, en la parte norponiente de Culiacán, los agentes estatales ubicaron la movilización de tres vehículos, con las características descritas sobre los ataques a los inmuebles.

A los tres detenidos se les aseguró tres fusiles AK-47, 21 cargadores abastecidos, 630 cartuchos útiles. | Foto: Especial.

Los ocupantes de las unidades motrices al observar la presencia del personal de Operaciones Especiales del Estado aceleraron la marcha por lo que se inició una persecución que culminó con la detención de tres ocupantes de uno de los vehículos, el resto logró huir del lugar.

A los tres detenidos se les aseguró tres fusiles AK-47, 21 cargadores abastecidos, 630 cartuchos útiles, tres chalecos porta placas balísticas y un vehículo sedán, el cual no cuenta con reporte de robo.

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Siete detenidos con arsernal

En operativos separados efectuados en el fraccionamiento Hacienda Molino de las Flores, en Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvieron a un total de siete personas, con doce armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y vehículos con reporte de robo.

Un primer reporte de vecinos de la zona sobre la presencia de personas armadas movilizó a los agentes estatales, los cuales, al montar una vigilancia, observaron que en un vehículo Versa salían de una de las residencias personas armadas.

Les encontraron cuatro fusiles calibre 5.56X45 mm, un AK-47, cinco pistolas, 45 cargadores abastecidos para diversas armas de fuego. | Foto: Especial.

Los elementos los rodearon y obligaron a descender a las cinco personas que viajaban en la unidad, por lo que, al someterlos a una revisión, les encontraron cuatro fusiles calibre 5.56X45 mm, un AK-47, cinco pistolas, 45 cargadores abastecidos para diversas armas de fuego, mil 150 cartuchos útiles y cinco chalecos con placas balísticas.

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Poco tiempo después de estas detenciones, a las líneas de emergencia entraron nuevas llamadas de vecinos para reportar nueva presencia de personas armadas, en el mismo fraccionamiento Hacienda Molino de las Flores, por lo que se volvió a desplegar el mismo grupo especial de agentes estatales.

En ese mismo sitio, lograron detener a dos ocupantes de un vehículo sedán Volkswagen, de la línea Jetta, a los cuales se les aseguraron dos rifles, una pistola calibre 9 milímetros, nueve cargadores abastecidos, 250 cartuchos útiles, 50 pastillas, presuntamente de fentanilo, y se comprobó que la unidad en que viajaban es robada.

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