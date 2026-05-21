[Publicidad]
Culiacán.- En la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Escuinapa, fuerzas federales fueron atacadas por un grupo armado, por lo que estos respondieron la agresión y fue necesario el cierre de la circulación por esta vía terrestre como medida de seguridad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado envió una alerta en el sentido de mantener precauciones en el tránsito de esta carretera, donde fue desplegado un operativo con fuerzas federales y estatales para restaurar la tranquilidad en la zona, sin dar mayores detalles de personas heridas o detenidas.
Lee también Alcaldes y exalcaldes bajo la lupa por vínculos con el crimen organizado; reforma busca frenar candidatos con nexos delictivos
Un reporte emitido por conductores a la Policía Municipal de Escuinapa notificaba sobre detonaciones de armas de fuego en un tramo de la carretera Mazatlán-Tepic, por lo que se estableció la comunicación oficial y se conoció que se trataba de un ataque a personal de las fuerzas federales por parte de civiles armados.
Las autoridades estatales solo comunicaron que se restauró la situación en esta vía terrestre del sur del estado, sin dar mayores detalles.
Muere una de las víctimas de ataque en puesto de hamburguesas en Sinaloa; presuntamente sería un elemento de la Guardia Nacional
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump revive amenaza de intervención militar en Cuba; "parece que seré yo quien lo haga", dice
Metrópoli
Congreso de la CDMX aprueba castigar phishing o fraude digital; darán hasta 9 años de cárcel
Estados
Exigen liberación de Macario García, dirigente del MULTI; toman carreteras y centros de Justicia de Oaxaca
Estados
Denuncian presunta tortura de agentes en Chiapas; videos exhiben operativo contra robo de vehículos en Tuxtla Gutiérrez
Sección
¿Lloverá durante Cruz Azul vs Pumas? Este será el clima para la Final de ida de la Liga MX
Sección
¿Vas a la final de la Liga MX? Evita ser estafado y checa si tus boletos son falsos con estos tips
Sección
Así fue la alineación de Pumas la última vez que fueron campeones, ahora buscan campeonar ante Cruz Azul
Sección
Cámaras captan paso a paso la fuga de homicidas tras asesinato de Brayan en la Nápoles