Culiacán. - La Comisión Federal de Electricidad (CFE) instalara centros de atención en el estado para atender en forma personalizada a los usuarios inconformes con los altos cobros en los consumos domésticos de energía eléctrica, con compromisos de suspender los cortes del servicio por el incumplimiento de pagos.

Ante las recientes manifestaciones en los municipios de Culiacán, Eldorado, Guasave, Ahome y Mazatlán, con bloqueos a los accesos a instalaciones de la CFE por usuarios que reclaman la aplicación de tarifas excesivas en sus recientes recibos, la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde se reunión con funcionarios de la paraestatal.

La mandataria estatal dio a conocer que se garantiza que no habrá cortes en el abasto de energía eléctrica en los hogares mientras se desarrollen las mesas de atención a los usuarios inconformes y se definan los mecanismos de regularización y apoyos.

Se informó que Bonilla Valverde tuvo una reunión con Jesús Enrique Vargas, superintendente de la Zona Culiacán de la CFE; el gerente divisional Roberto Arce Garcia y el subgerente comercial Jesús Abraham Quiñonez Hernández, con los que acordó instalar centros de atención personalizados para escuchar y analizar cada caso.

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Dio a conocer que personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo supervisores y ejecutivos, atenderán a los usuarios que reclaman cobros injustos en sus consumos de energía eléctrica.

La gobernadora interina explicó que gestiona ante las instancias federales para que el programa de subsidio al consumo de energía eléctrica doméstica en verano se aplique a partir del mes de abril y concluya el mes de octubre.

En el trascurso de esta semana, en las ciudades de Culiacán, Guasave, Los Mochis y Mazatlán, las quejas por las excesivas tarifas de consumido de energía eléctrica motivo que grupos de usuarios bloquearan las oficinas de la CFE.

La semana pasada, usuarios de energía eléctrica que se quejan de los altos cobros se presentaron con pancarta en la sesión del Congreso del Estado para solicitar a los diputados su intervención para que se amplié el subsidio un mes más y se revisen los cobros.