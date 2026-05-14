Culiacán, Sin. - Usuarios de energía eléctrica que se quejan de los altos cobros que les impone la Comisión Federal de Electricidad, con pancartas en sesión del Congreso del Estado, exigieron la intervención de los diputados para gozar de un subsidio mínimo de siete meses y una revisión a las tarifas.

Con recibos de cobro más reciente por consumos de energía eléctrica, en los que se percibe que se les duplicó los pagos con relación al mismo periodo del año pasado, demandaron que la paraestatal aclare este excesivo aumento en las tarifas.

Leticia Quintero, quien se identificó como la persona que encabeza a cientos de ciudadanos que se ven afectados en su patrimonio al ver sus recibos de pago por el suministro eléctrico se disparó en forma desproporcionada, pidió a los legisladores locales poner un alto a los abusos que se cometan con las tarifas.

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Comentó que, pese a que desde hace varios años se goza de un subsidio durante seis meses de verano que entra en vigor en mayo, con el equivalente a la tarifa IF, los cobros recientes aumentaron más del doble con relación a los recibos del año pasado.

Desde hace varios años se goza de un subsidio durante seis meses de verano que entra en vigor en mayo. | Foto: Especial.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, externó que en forma reciente la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, tuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, en la que le planteó las quejas que se multiplican.

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Comentó que uno de los datos que conocen es que la Comisión Federal de Electricidad en meses anteriores, sobre todo en el medio rural, no pudieron ingresar a las comunidades para dar lectura a los medidores, por lo que existe un acumulado y, al efectuarse el ajuste, se elevaron los cobros.

Pero indicó que desde hace varias semanas ya se envió una solicitud a la dependencia para que se les brinde un informe sobre la situación que prevalece con el aumento a los cobros por consumos eléctricos domésticos.

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JACL