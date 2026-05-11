Culiacán, Sin.- Un fuerte incendio registrado en una bodega de material reciclable, en un camino que conduce a la comunidad de la Pitahayita, en la parte nor-oriente de la capital del estado, provocó suspensiones temporales de suministro de energía eléctrica en un amplio sector.

Los cuerpos de bomberos y de Protección Civil que tuvieron problemas para poder controlar el siniestro, sin que se presentaran personas lesionadas, por lo que se investiga el origen del siniestro.

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El personal de los cuerpos de auxilio que intervinieron en la zona, muy cercana al basurón, trabajaron por largo tiempo para poder sofocar el fuego que consumió todo el material que se encontraba almacenado.

Las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad tuvieron que reparar algunos daños en las líneas de conducción del suministro a viviendas cercanas al siniestro, sin que los daños fueran mayores.

LL