Aguascalientes, Ags.- La magistrada Martha Elba Dávila Pérez, del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se vio involucrada en un altercado en la Feria Nacional de San Marcos junto con su esposo Alejandro Jorge García, por lo que ambos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal, la madrugada del domingo.

A la magistrada la canalizaron directamente a la base de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el recinto ferial y su esposo ingresó a los separos de la base Volcán por la falta administrativa de interferir en funciones policiales.

Aunque los policías retuvieron a la magistrada, no fue puesta a disposición del Ministerio Público como persona detenida, solo llevada ante el fiscal para resolver un conflicto que se generó con un taquero en el recinto ferial.

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Una fuente de la fiscalía reveló que se aplicó un mecanismo de mediación para resolver el caso en forma amable, y eso ocurrió.

Magistra es detenida por altercado en puesto de tacos

La madrugada de este 10 de mayo, último día de la FNSM, la magistrada y su acompañante consumieron alimentos en un negocio de tacos, en donde tuvieron un conflicto por la cuenta, y presuntamente se negaron a pagarla.

Personal del negocio llamó a los elementos de la policía para su detención.

En el lugar el hombre presuntamente mostró resistencia ante los oficiales, quienes lo sometieron para llevarlo a la base de la corporación en las instalaciones de la feria, a donde ingresó y salió libre poco después con el pago de una multa de 700 pesos.

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En tanto que a la magistrada la detuvieron y esposaron cuando tomaba imágenes de la detención de su marido.

El director de Justicia Cívica del Municipio de Aguascalientes, Moisés de Luna Martínez, dijo que tenía conocimiento de que se trataba de una magistrada.

En ese lugar supuestamente se generó un roce con la juzgadora, por lo que los policías la llevaron esposada a la fiscalía.

La FGE señaló que no se dio inicio a ninguna carpeta de investigación por esos hechos, en tanto que el Poder Judicial del Estado no ha realizado pronunciamiento al respecto.

LL