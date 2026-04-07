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Aguascalientes. - Con el objetivo de proteger la salud de las y los asistentes a la , el Gobierno del Estado de Aguascalientes puso en operación una serie de acciones sanitarias en el perímetro ferial, implementadas en el marco de esta verbena mediante un esquema coordinado entre distintas dependencias.

La estatal será la encargada de aplicar los protocolos de supervisión, atención y respuesta, además de coordinarse con instancias estatales, municipales y cuerpos de emergencia para atender a los visitantes.

Como parte de estas medidas, se contempla la vigilancia permanente en establecimientos y puntos de venta, con el fin de garantizar condiciones adecuadas en alimentos, bebidas y servicios durante el desarrollo de la feria.

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Se informó que, como parte de estas acciones, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios desplegará 60 verificadores que realizarán recorridos permanentes en el perímetro ferial para supervisar establecimientos fijos y semifijos, revisar la calidad de alimentos y bebidas, monitorear el agua destinada al consumo humano y vigilar las condiciones de higiene en los puntos de venta.

Asimismo, se llevarán a cabo muestreos de alimentos, con especial énfasis en productos cárnicos, así como la verificación de bebidas alcohólicas para descartar la presencia de metanol.

También se realizará un monitoreo constante de la para uso y consumo humano.

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En esta estrategia participan dependencias de seguridad, servicios y regulación, como las Secretarías de Seguridad Pública del Estado y del Municipio de Aguascalientes, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, el Instituto del Agua del Estado (Inagua), el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), así como las direcciones de Reglamentos, Mercados, Limpia y Aseo Público del Ayuntamiento de Aguascalientes.

También participan la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt), la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae) y el DIF Estatal.

Con este trabajo coordinado, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de garantizar condiciones sanitarias seguras para que visitantes y familias disfruten de la Feria Nacional de San Marcos 2026 con confianza y tranquilidad.

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dmrr/cr

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