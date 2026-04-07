La Paz, Baja California Sur. - Durante Semana Santa 2026, el gobierno municipal encabezado por Milena Quiroga Romero reportó que La Paz alcanzó una ocupación hotelera del 88% y generó una derrama económica cercana a los 190 millones de pesos, lo que refleja un repunte en la actividad turística y su impacto en sectores como hospedaje, alimentos, comercio y transporte.

De acuerdo con un comunicado, en este periodo vacacional, el destino recibió alrededor de 110 mil visitantes. A ello se suman las llegadas por vía aérea registradas en marzo de 2026, que se estimaron entre 90 mil y 135 mil pasajeros, con una clara predominancia del turismo nacional, que representó entre el 93% y 95%, frente a un 5% a 7% de visitantes extranjeros.

Las cifras también evidencian una tendencia de crecimiento en los últimos años. Mientras que en 2023 la ocupación hotelera se ubicaba en 70%, para 2024 subió a 75%, en 2025 alcanzó 85% y en 2026 llegó al 88%. Este comportamiento muestra un incremento acumulado de 18 puntos porcentuales en cuatro años.

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En términos económicos, el avance también ha sido progresivo. La derrama pasó de 135 millones de pesos en 2023 a 155 millones en 2024, con un ligero aumento a 156 millones en 2025, hasta llegar a casi 190 millones en 2026, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el año anterior.

La presidenta municipal, Quiroga Romero, señaló que estos resultados derivan de acciones orientadas a mantener a La Paz como un destino competitivo, con condiciones de orden, seguridad y limpieza. Indicó que el turismo no sólo fortalece la llegada de visitantes, sino que impacta directamente en la economía de las familias locales.

La alcaldesa subrayó que el incremento en la actividad turística se traduce en mayores ingresos para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, además de abrir oportunidades económicas para la población.

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