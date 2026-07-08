El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó una nueva modalidad de extorsión sexual o sextorsión, en la que hombres son engañados y se les exige dinero.

De acuerdo con el organismo, los hombres son contactados por perfiles en redes sociales que aparentan pertenecer a mujeres jóvenes. Luego de entablar conversaciones e intercambio de imágenes de contenido sexual, una tercera persona se pone en contacto con la víctima diciendo que son el padre de quien estuvo mandando el material y amenaza con denunciarlo ante las autoridades si no paga una cantidad de dinero, porque se supone se trata de una menor de edad.

El Consejo informó que la sextorsión, delito que consiste en utilizar contenido íntimo para exigir dinero o extorsionar a las víctimas mediante amenazas de difusión, se ha consolidado como uno de los principales riesgos en entornos digitales.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México exhortó a no ceder a las amenazas. Foto: Especial.

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Además, el 40% de los casos comienza en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram; el 38% en redes sociales, siendo Facebook la más usada; el 11% en aplicaciones de citas y el 2% en videojuegos en línea como Roblox, donde las principales víctimas son menores de edad.

En el 58% de los casos de sextorsión, los delincuentes exigen dinero a las víctimas para no difundir el material íntimo.

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El Consejo Ciudadano aseguró que desde 2021 ha brindado atención a más de 8 mil 696 reportes por sextorsión, de los cuales mil 376 (35%) involucran a niñas, niños y adolescentes.

El Consejo Ciudadano aseguró que desde 2021 ha brindado atención a más de 8 mil 696 reportes por sextorsión. Foto: Especial

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Por lo anterior advirtió que cuando la víctima es un menor de edad, las imágenes o videos constituyen material de abuso sexual infantil, cuya producción, posesión y difusión son delitos federales y se pueden castigar con multas o con cadenas que pueden ir de los siete a los 12 años de prisión.

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México exhortó a no ceder a las amenazas, conservar las evidencias, bloquear a los extorsionadores y solicitar apoyo especializado.

vr/cr