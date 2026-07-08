La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de la Casa de las 3R “Muyuguarda”, en la alcaldía Xochimilco, en un predio rehabilitado del DIF, donde se ofrecerán servicios del sistema de cuidados para mujeres, niños y adultos mayores.

Al entregar el espacio, Brugada Molina precisó que esta Casa de las 3R cuenta con un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil, que estará abierto desde las 6:00 de la mañana hasta las 18:00 de la tarde para atender a la primera infancia de forma gratuita.

“Con esto avanzamos en ese gran objetivo de garantizar el cuidado de la primera infancia; la primera infancia es desde que se nace, hasta los tres o cuatro años, aquí se recibirá de 45 días de nacido hasta antes de seis años de edad y contará con espacio de lactantes, maternal y escolar”, precisó.

“En cada DIF de la ciudad estaremos diseñando un modelo que nos ayude a mejorarlo, y a implementar el Sistema Público de Cuidados”, dijo Clara Brugada. Foto: Especial.

Lee también Capturan a tres mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista; operaban en Benito Juárez e Iztapalapa

Ante vecinos de la demarcación, la mandataria explicó que hay varias instalaciones en la Ciudad en las que el Sistema Público de Cuidados se convertirá en “un acompañante” de los servicios que ofrece el DIF.

“En cada DIF de la ciudad estaremos diseñando un modelo que nos ayude a mejorarlo, y a implementar el Sistema Público de Cuidados”, dijo.

[Publicidad]

Adicionalmente, la Casa de la 3R contará con sala para infancias, Casa de Día para adultos mayores, área para personas con discapacidad y salas de hidroterapia, entre otros servicios.

"De estos 4 mil metros cuadrados, 2 mil particularmente se mantienen con actividades del DIF; es decir, el 50% sigue teniendo actividades del DIF", agregó Raúl Basulto. Foto: Luis Camacho | El Universal

Lee también PAN propone detectores de metales en bares y hoteles; buscan reforzar seguridad en zonas de alta incidencia delictiva

Esta Casa de las 3R se construyó en un predio de 10 mil metros cuadrados, de los cuales, 3 mil albergan instalaciones del DIF y 4 mil fueron rehabilitados para la creación de la Casa, de acuerdo con el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto.

[Publicidad]

“De estos 4 mil metros cuadrados, 2 mil particularmente se mantienen con actividades del DIF; es decir, el 50% sigue teniendo actividades del DIF y el otro 50%, con estas nuevas actividades, que se incorporan para el fortalecimiento de los derechos de la población, aquí en Xochimilco”, precisó.

vr/cr