La diputada local de Morena Elizabeth Mateos propuso la creación de la Secretaría de Atención a las Personas Mayores de la Ciudad de México.

Su iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México para que a la nueva Secretaría le corresponda el despacho de las materias relativas a la promoción, protección, garantía y ejercicio de los derechos de las personas mayores, así como la formulación, conducción, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, programas, acciones y estrategias dirigidas a este sector de la población.

Esta Secretaría promovería el envejecimiento activo, saludable, digno e independiente; diseñaría e implementaría programas y acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores; coordinar acciones para prevenir y atender situaciones de abandono, violencia, discriminación, exclusión social y vulneración de derechos; impulsaría políticas públicas en materia de cuidados, autonomía personal y atención a la dependencia; y promovería la inclusión social, económica, cultural, recreativa, deportiva y comunitaria de las personas mayores.

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Su iniciativa plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Foto: Especial.

También elaboraría estudios, diagnósticos e indicadores sobre envejecimiento y condiciones de vida de las personas mayores; y promovería la participación activa de las personas mayores en la vida pública de la Ciudad.

La propuesta precisa que la Ciudad de México enfrenta una transformación demográfica caracterizada por el crecimiento sostenido del número de personas adultas mayores, por lo que resulta indispensable contar con una institución con mayores atribuciones para atender las necesidades y oportunidades derivadas de este fenómeno.

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“La creación de la nueva Secretaría permitirá fortalecer y ampliar estas acciones mediante una política pública transversal, con mayores capacidades de coordinación y planeación para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores”, señala la iniciativa.

En ese sentido, el documento destaca que la capital del país ha sido históricamente una de las entidades pioneras en el reconocimiento y protección de los derechos de las personas mayores.

vr/cr