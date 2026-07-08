Un sujeto fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien habría asesinado a una mujer dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la SSC, los uniformados atendieron la denuncia de una vecina de un inmueble ubicado en la avenida Camino Real a Toluca y la calle Chilenos, en la colonia Mártires de Tacubaya.

Al llegar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la mujer quien dijo que previamente había escuchados gritos y golpes en el lugar, y al revisar el patio trasero vio a uno de los inquilinos que cargaba una bolsa negra, la cual trataba de meter en una hielera.

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Los policías detuvieron al sujeto y al revisar el lugar encontraron un machete y los restos de una mujer de 19 años.

Por lo anterior se detuvo al sujeto de 28 años de edad, quien ya fue presentado ante una agente del Ministerio Público para deslindar su responsabilidad.

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