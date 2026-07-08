Metrópoli | 08-07-26 | 13:28 | Actualizada | 08-07-26 | 13:30 |

La () activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 8 de julio en 11 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, , Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, en las que se espera lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 13:30 de la tarde y las 00:00 horas del jueves.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el .

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También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

mahc/LL

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