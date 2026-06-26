Estados | 26-06-26 | 18:43 | Actualizada | 26-06-26 | 18:43 |

Monterrey, Nuevo León. - Un hombre de aproximadamente 60 años fue rescatado con vida luego de permanecer cerca de dos días atrapado en un pluvial en la colonia Paseo de San Bernabé, al norponiente de .

El reporte movilizó la mañana de este viernes a elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, así como a policías y personal de Movilidad, hasta un registro ubicado sobre la avenida San Bernabé.

De acuerdo con las autoridades, el hombre relató que ingresó al sistema de drenaje para resguardarse y continuó caminando por el interior de la hasta perder la orientación y no encontrar una salida.

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Cuerpos de auxilio realizaron diversas maniobras y utilizaron equipo especializado para abrir el registro y extraer al hombre. Foto: Especial.
Cuerpos de auxilio realizaron diversas maniobras y utilizaron equipo especializado para abrir el registro y extraer al hombre. Foto: Especial.

Tras recibir el reporte, los cuerpos de auxilio realizaron diversas maniobras y utilizaron equipo especializado para abrir el registro y extraer al hombre, identificado como Dionisio.

Luego de ser liberado, paramédicos le brindaron atención médica en el sitio y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

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El incidente generó la movilización de los servicios de emergencia y el cierre parcial de la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.

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jecg/cr

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