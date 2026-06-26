[Publicidad]
Monterrey, Nuevo León. - Un hombre de aproximadamente 60 años fue rescatado con vida luego de permanecer cerca de dos días atrapado en un drenaje pluvial en la colonia Paseo de San Bernabé, al norponiente de Monterrey.
El reporte movilizó la mañana de este viernes a elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, así como a policías y personal de Movilidad, hasta un registro ubicado sobre la avenida San Bernabé.
De acuerdo con las autoridades, el hombre relató que ingresó al sistema de drenaje para resguardarse y continuó caminando por el interior de la infraestructura hasta perder la orientación y no encontrar una salida.
Lee también Caen cuatro policías de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz; están señalados como presuntos responsables de delitos contra la salud
Tras recibir el reporte, los cuerpos de auxilio realizaron diversas maniobras y utilizaron equipo especializado para abrir el registro y extraer al hombre, identificado como Dionisio.
Luego de ser liberado, paramédicos le brindaron atención médica en el sitio y confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.
[Publicidad]
El incidente generó la movilización de los servicios de emergencia y el cierre parcial de la circulación en la zona mientras se llevaban a cabo las labores de rescate.
Activan Alerta Amarilla por caída de granizo en cuatro alcaldías de CDMX; Protección Civil pide tomar precauciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mundial 2026: Egipto vs Irán EN VIVO - Grupo G - HOY, viernes 26 de junio
Nación
Sheinbaum pide investigar presunta violencia del exdirector de Pemex contra su esposa; asegura habrá apoyo a la víctima
Nación
Personas trans y no binarias bloquean Reforma a horas del Pride en CDMX; exigen diálogo con Segob
Universal Deportes
Mundial 2026: Cabo Verde clasifica a 16avos de final y se medirán a Argentina