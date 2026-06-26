Monterrey. - El Gobierno de Nuevo León decretó la suspensión de actividades escolares para el próximo lunes 29 de junio, fecha en la que Monterrey albergará el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La administración estatal también llamó a las empresas a privilegiar el trabajo a distancia para disminuir la circulación vehicular durante la jornada.

El anuncio fue realizado por el gobernador Samuel García, quien indicó que el acuerdo será oficializado mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La medida abarcará a planteles públicos y privados de todos los niveles educativos, mientras que en las dependencias gubernamentales únicamente permanecerán en operación las áreas relacionadas con seguridad y atención de emergencias.

“Vamos a publicar en el Periódico Oficial del Estado que las escuelas públicas, privadas de todos los niveles no haya clases. También vamos a hacer lo propio en el Gobierno, actividades esenciales como la seguridad, protección civil, por supuesto, van a trabajar”, expresó el mandatario.

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García señaló que el encuentro mundialista representará una importante movilización de visitantes en la entidad.

De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo estatal, se prevé la llegada de alrededor de 15 mil aficionados provenientes de Países Bajos, además de miles de seguidores de Marruecos.

Ante este escenario, el gobernador pidió a la iniciativa privada adoptar esquemas híbridos o de home office en las actividades que puedan desarrollarse de manera remota.

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“Conmino al sector privado a que en la medida de lo posible me ayuden con esquemas híbridos de home office o a dar la tarde, pasar los juegos, eso está en su cancha, ustedes deciden”, manifestó.

Con esta disposición, Nuevo León se suma a las acciones implementadas en Guadalajara y la Ciudad de México, las otras sedes mexicanas del Mundial de 2026, que han establecido medidas especiales para facilitar la movilidad y la operación de las ciudades durante la celebración de los encuentros del torneo.

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