La última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 llega hoy para los sectores I, H y G, con seis partidos que prometen emociones y muchos goles.

Además, con equipos que necesitan sumar puntos urgentemente en busca de la clasificación a 16avos de final.

El primero del día promete ser un partidazo, Noruega enfrenta a Francia en el estadio de Boston en punto de las 13:00 horas (Tiempo del centro de México), en un choque que verá a Erling Haaland vs Kylian Mbappé.

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Erling Haaland guió a Noruega a su segunda victoria del Mundial 2026 / Foto: Imago7

Al mismo tiempo jugarán Senegal e Irak en el estadio de Toronto, en busca de sumar para poder meterse a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares.

Para los partidos de las 18:00 horas, Uruguay deberá sacarle como mínimo el empate a España en el estadio Guadalajara para tener esperanzas de avanzar.

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Lamine Yamal ya entrena en territorio mexicano. FOTO: IMAGO7

Por su parte, Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo, buscará ganar ante Arabia Saudita en el estadio de Houston para continuar su gran sueño mundialista.

Finalmente, para las 21:00 horas, Egipto se mide a Irán en Seattle, y querrá los tres puntos para pasar a 16avos como primer lugar del grupo.

Bélgica también buscará una victoria, su primera del torneo, cuando enfrente a Nueva Zelanda en el estadio de Vancouver.

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