Tiene 17 años, aún no alcanza la mayoría de edad, pero su futbol ya es de gente adulta.

La ovación que recibió Gilberto Mora al salir de cambio en el encuentro entre México y República Checa fue como si se tratara de un ídolo consagrado.

Pero no, apenas da sus primeros pasos en la Selección Mexicana absoluta y ya se ha ganado el respeto. Para muchos, el futuro del Tricolor “está en buenas manos”.

Para buena fortuna del balompié nacional, Mora no es el único elemento de este equipo que promete brillante futuro al Tricolor. Son cinco joyas que ya viven su primera Copa del Mundo y apuntan a estar en el proceso de Rafael Márquez rumbo a 2030.

Uno de ellos ya fue MVP en un encuentro del Mundial. Mateo Chávez anotó en su presentación y cumplió para cubrir a Jesús Gallardo. Con 22 años, el jugador del AZ Alkmaar parece ser el heredero de la lateral izquierda.

Armando González, otro surgido de las Chivas, no ha tenido un papel importante en este Mundial 2026, pero su presente en el Guadalajara lo pone como una promesa en el ataque de la Selección Mexicana.

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Dos futbolistas de sangre mexicanoestadounidense han enamorado a la afición, tanto en sus clubes, como en el Tricolor. Obed Vargas y Brian Gutiérrez, de 20 y 23 años, respectivamente, eligieron jugar de verde sobre el representativo de las barras y las estrellas.

Su promisorio futuro en el mediocampo y la madurez en sus exhibiciones los tienen como opciones reales para Javier Aguirre en esta Copa del Mundo y apuntan a encabezar el proyecto de Rafael Márquez.

Son cinco joyas que tiene en sus manos el futbol mexicano. El futuro podría cambiar, pero por ahora, el presente ilusiona y si los planes siguen como están establecidos, Rafa Márquez ya sabrá lo que es trabajar con ellos.

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