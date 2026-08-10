Hay artistas que construyen su identidad también a través de la ropa. En el pop, el vestuario dejó hace tiempo de ser un elemento secundario: puede marcar una era, reforzar un concepto o convertirse en parte de la imagen que el público recuerda. Y ahora H&M quiere llevar esa conversación al escenario junto a Santos Bravos.

La firma sueca anunció un livestream con el grupo de pop latino, que tendrá lugar el próximo 18 de agosto a la 1:00 p.m., hora de México, desde Los Ángeles. La presentación podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de H&M y tendrá a la música y la moda compartiendo protagonismo.

Para la ocasión, los integrantes de Santos Bravos lucirán looks de la colección H&M Atelier Pre-Fall, llevando las prendas de la firma a un contexto distinto al de una campaña o un editorial de moda: el escenario.

Foto: Cortesía H&M

Cuando el vestuario también cuenta una historia

En la música pop, la ropa forma parte de la construcción de un artista. No se trata únicamente de elegir qué ponerse para una presentación, sino de crear una imagen que acompañe el sonido y ayude a definir una identidad.

Ese cruce es particularmente interesante en el caso de Santos Bravos. El grupo, formado por Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kenneth, reúne integrantes de México, Brasil, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, y nació como el primer grupo global de pop latino de HYBE Latin America.

Su propuesta parte precisamente de esa mezcla cultural. Su primer EP, DUAL, llegó en marzo de 2026 con seis canciones y explora dos lados de su identidad musical: uno relacionado con el pop latino y otro con sonidos como el reguetón, el funk brasileño y la música electrónica.

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Por eso, llevarlos a Los Ángeles para una presentación vinculada con la moda también habla de una generación de artistas para la que música, imagen y estilo forman parte de una misma conversación.

H&M x Santos Bravos. Foto: Cortesía H&M

H&M Atelier Pre-Fall llega al escenario

La elección de H&M Atelier Pre-Fall suma otra capa al encuentro. La línea Atelier forma parte de la propuesta de H&M enfocada en una aproximación más cuidada al diseño y en piezas que pueden construirse dentro de un guardarropa contemporáneo.

En este caso, las prendas dejarán el terreno estrictamente editorial para acompañar el movimiento de una presentación en vivo. La colección será, así, parte del lenguaje visual de Santos Bravos durante el performance.

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Y hay algo interesante en ese cambio de escenario: una misma prenda puede contar una historia diferente cuando pasa del perchero al cuerpo y del cuerpo al escenario.

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Santos Bravos, el nuevo nombre del pop latino que hay que mirar

Aunque su historia como grupo todavía es reciente, Santos Bravos ya comenzó a construir una presencia internacional. Tras el lanzamiento de DUAL, el grupo participó en festivales y presentó sus primeras actuaciones como acto principal en Latinoamérica. Billboard Brasil también destacó el proyecto dentro de sus selecciones de nueva música.

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Su concepto gira alrededor de la dualidad, pero también de la convivencia de distintas raíces latinoamericanas. Esa mezcla es parte de lo que hace que su propuesta resulte interesante dentro de la nueva generación del pop en español. Y ahora esa identidad se encuentra con una firma de moda global.

Una cita entre música, moda y cultura pop

Más que un simple livestream, la colaboración entre H&M y Santos Bravos funciona como un ejemplo de cómo las fronteras entre industrias son cada vez más difíciles de separar.

La moda necesita de la música para moverse, adquirir contexto y llegar a nuevas audiencias; la música, por su parte, encuentra en la ropa una herramienta para construir universos visuales. En medio están los artistas, que convierten ambas disciplinas en parte de su identidad.

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El próximo 18 de agosto, Santos Bravos llevará esa conversación a Los Ángeles con un performance en vivo vestido de H&M Atelier Pre-Fall. Una cita para mirar la música, sí, pero también para poner atención en lo que llevan puesto.

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