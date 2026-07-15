Las pasarelas tradicionales podrán tener los días contados. Al menos esa es la propuesta de H&M, que confirmó su regreso a London Fashion Week con un evento que promete transformar la manera en que se presenta una colección.

Para lograrlo, la firma sueca unirá fuerzas con Nick Knight, uno de los fotógrafos de moda más influyentes de las últimas décadas, y SHOWstudio, la plataforma que revolucionó los fashion films desde principios de los años 2000. El evento se llevará a cabo el 17 de septiembre de 2026 y formará parte del calendario oficial de la semana de la moda británica.

H&M apuesta por una nueva forma de vivir las pasarelas de la mano de Nick Knight. Foto: Cortesía H&M

Una pasarela que romperá las reglas

Más que un desfile tradicional. H&M prepara una experiencia inmersiva que combinará moda, tecnología, creatividad y participación del público, siguiendo la filosofía que Nick Knight ha impulsado durante años.

El fotógrafo británico fundó SHOWstudio en el año 200o con el objetivo de replantear la forma en que la moda llega a las personas, utilizando imágenes en movimiento, plataformas digitales y formatos interactivos cuando la industria todavía apostaba casi exclusivamente por las pasarelas convencionales.

Ahora, esa visión llegará a Londo Fashion Week de la mano de H&M. "Creo que, para que la moda siga siendo relevante, necesita evolucionar constantemente y desafiar los límites creativos", señalo Nick Knight al anunciar la colaboración. El creativo también adelantó que ambos explorarán nuevas formas de presentar colecciones mientras cuestionan lo que una pasarela puede llegar a ser.

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El regreso de H&M a London Fashion Week

Esta no será la primera vez que la marca participe en el calendario londinense. EN 20205, H&M sorprendió con un evento que mezcló desfile, música en vivo, performance y experiencias interactivas, apostando por una propuesta mucha más cercana al entretenimiento que a una presentación convencional. Ahora, la firma busca ir un paso más allá.

Para Ann-Sofie Johansson, asesora creativa y Head of Desing Womenswear de H&M, trabajar con Nick Knight representa una oportunidad para seguir democratizando la moda.

"Compartimos una visión que prioriza la autoexpresión, la conexión humana y la innovación creativa", afirmo la directiva, quien aseguró que esta nueva colaboración marcará un nuevo capítulo para la marca dentro de la industria.

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Desde su creación. SHOWstudio ha utilizado herramientas digitales para acerca las colecciones al público más allá de los invitados exclusivos de las primeras filas. Ese mismo espíritu será el punto de partida del evento que ambas firmas presentarán en septiembre, demostrando que el futuro de las Fashion Weeks ya no solo se vive desde una silla frente a la pasarela, sino también a través de nuevas formas de conectar con la moda.

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