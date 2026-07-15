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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la suspensión temporal de los controles de tráfico por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de dos personas durante operativos migratorios en Maine y Texas.
En un mensaje en su red Truth Social, Trump elogió el "trabajo excelente" y la "labor necesaria" que realizan los agentes del ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior Administración del demócrata Joe Biden sobre la supuesta entrada de millones de personas al país "sin control ni verificación".
"Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes", advirtió.
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Según el mandatario estadounidense, a los demócratas "radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera", pero insistió en que esto no ocurrirá bajo su mandato.
"ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta", aseguró.
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El mensaje de Trump llega después de que esa entidad federal decidiera el martes suspender hasta nueva orden la mayoría de sus registros de tráfico y los controles de vehículos, días después de que un inmigrante colombiano falleciera en su auto en Biddeford, al sur de Maine, tras recibir disparos de un agente del ICE.
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El senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven después de que este intentara usar su vehículo como arma contra ellos.
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Este fue el mismo argumento que el ICE utilizó el pasado enero cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good en Minnesota en su auto.
Unos días antes del incidente en Maine, otro agente del ICE acabó con la vida de un mexicano durante un operativo de detención en Texas. El fallecido también iba en su vehículo cuando fue tiroteado.
Estas nuevas muertes han reavivado las críticas contra la agencia y los llamamientos a una investigación independiente sobre sus procedimientos.
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El llamado "zar de la frontera" de la Casa Blanca, Tom Homan, explicó que la suspensión de las paradas de tráfico es solo "una breve pausa" y no representa una modificación general de la política de la Administración de Trump, que llegó al poder con la promesa de deportaciones masivas.
Homan agregó que el ICE seguiría desempeñando su labor por otras vías.
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