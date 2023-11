Cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante

Pedro Infante no sólo le robó varios besos a Elsa Aguirre en la película “Cuidado con el amor” , sino que además recibió sus cachetadas, le cantó dos veces la misma canción y la vio en ropa interior.

En la película de 1954, los actores protagonizaron uno de los romances más recordados de la Época de Oro. La belleza y sensualidad de Elsa Aguirre deleitaron a un público que según las críticas de entonces, se quedó con ganas de ver más.

El filme de Miguel Zacarías se estrenó en 1954, en el póster que anunciaba la película en el cine Olimpia, se advertía de las escenas de besos apasionados entre Pedro y Elsa, pero se aseguraba que los niños podían entrar a la función.

“¡Una película para los enamorados que también pueden ver los niños!.

Los besos de Pedro y Elsa ya se hicieron famosos. Cuando a un hombre le pegan, es cuando más se enamora… pero a Pedro Infante además lo besan y ¡qué besos!...lo acarician y ¡qué caricias! y lo seduce la hermosísima Elsa Aguirre en ‘Cuidado con el amor’”, se lee en el póster publicado en EL UNIVERSAL.

Póster de la época. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

En la cinta, Pedro interpreta en dos ocasiones el tema “Cien años”, primero mientras él y Elsa, en sus personajes de Salvador y Ana María, tomaban una limonada en una cantina y después, cuando él, con guitarra en mano, le canta afuera de la ventana de su habitación.

Las miradas de amor que ambos intercambian en la comedia romántica gustaron mucho al público, pues el galán de la época, Pedro Infante, hacía mancuerna con uno de los rostros más bellos, el de Elsa Aguirre.

Miradas de amor entre Elsa Aguirre y Pedro Infante.

El sábado 8 de enero de 1955, en las páginas de este diario, se publicó una crítica de la película de Zacarías, en la que también actuaron figuras como Eulalio González “ Piporro ”, Oscar Pulido, Fanny Schiller, Emma Roldán y Maruja Grifell.

Los comentarios se centran en la que para muchos fue la escena emblemática del filme: cuando Elsa Aguirre se desviste frente a Pedro Infante, quien sin querer la observa en ropa interior cuando se quita la bata de baño para ponerse el camisón.

“Si Miguel Zacarías fuese francés, le habría sacado partido a la figura de Elsa Aguirre en ‘Cuidado con el amor’ y nos la habría presentado como acostumbran hacerlo con Francoise Arnoul, en que Pedro Infante la sorprende desvistiéndose en su alcoba’, se lee.

En el texto firmado por el Duende Filmo se revela que Elsa usó unas medias para no lucir sus piernas desnudas, y que ese atuendo íntimo de seda no permitió que la actriz mostrara su figura, sin embargo, para la época representó una escena atrevida.

“Miguel Zacarías, que es un señor muy recatado, incapaz de ofender el pudor del público femenino cinéfilo, hizo que la linda estrella se desnudara sin desnudarse y le puso unas medias largas que le suben hasta meterse bajo los brevísimos pantaloncitos de seda, con lo cual también le evitó a Elsa la molestia de depilarse sus extremidades inferiores, y que no dijesen de ella que es una monísima mona. Sin embargo, pone picardía haciéndole pensar al público que Pedro Infante sí la mira quitarse el sostén”.

Caricatura de la época. Decían que al público se quedó con ganas de ver más de la hermosura de Elsa Aguirre. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

La crítica continúa reconociendo que lo mejor de la cinta es la belleza inigualable de Elsa Aguirre y señala que Pedro tuvo muchas oportunidades de besarla a lo largo del filme. Para recordar, está la escena en la que el actor aparece sin camisa y se funde en un apasionado beso con Elsa.

Uno de los besos entre Pedro y Elsa.

Finalmente, se destaca la parte musical de la película, pues se deleita al público con temas como “Cien años”, “Si tú me quisieras”, “Serenata huasteca”, “Ifigenio el sombrerudo” y el “Corrido de Agustín Jaimes”.

“Como Miguel Zacarías, el director, tiene una amplia cultura musical, supo escoger las canciones que adornan la historia que él mismo escribió para esta comedia musical. El tema es lo de menos, los personajes ya son muy conocidos y sus aventuras se parecen a muchas otras. Las canciones son el alma de esta película y Pedro las canta a gusto de los espectadores con Óscar Pulido y Lalo González participando en una canción jocosa”.

Durante el rodaje de la cinta, Pedro se portó lindo con Elsa, ella contó que tuvo que cachetearlo porque la sorprendió cuando aún no estaba maquillada.

La actriz, que nació el 25 de septiembre de 1930, recordó en una entrevista para EL UNIVERSAL en 1971, que sus inicios fueron cuando ella y su hermana Alma Rosa mandaron sus fotografías para concursar y participar en la película “El sexo fuerte” y resultaron ganadoras.

Y aunque al principio su padre se oponía a que se desenvolvieran en el mundo artístico, su madre lo convenció poco a poco de la oportunidad que esto representaba. Elsa Aguirre actuó con grandes del cine nacional como Joaquín Pardavé, Jorge Negrete e Ignacio López Tarso.

Desde hace años se retiró del medio artístico para enfocarse en otras actividades que han llenado su vida, como hacer yoga. En una charla con este diario en 1973, reconoció: El tiempo me ha enseñado mucho. He resistido golpes morales, pero en la yoga me he reconciliado. Y quisiera que todo mundo fuese feliz como yo.

Cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante





rad