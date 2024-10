“Todo el que quiera cantar, cante” y comenzó a sonar un armonioso coro. Así fue la protesta de estudiantes del Conservatorio Nacional de Música este viernes por la tarde, donde cerraron de forma parcial la circulación del periférico norte, a la altura de Masaryk.

En la manifestación también participaron estudiantes de la Escuela Superior de Música, Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (EDINBAL), Centro de Investigación Coreográfica (Cico), Escuela Nacional de Danza Gloria y Nellie Campobello.

Los estudiantes protestan para pedir mejores condiciones para sus escuelas, así como una educación de calidad. Como resultado de la manifestación de este viernes, los estudiantes lograron que las autoridades agendaran una mesa de diálogo para este lunes 21 de octubre, pero el Conservatorio continuará en paro indefinido.

Hacia finales del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los alumnos han denunciado el descuido al que se enfrentan las escuelas que administra el INBAL.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL, se pudo constatar las malas condiciones que denuncian los alumnos del Conservatorio y la Escuela Superior de Música. Se observaron instrumentos viejos, rotos y que de por sí son escasos; humedad, pisos desprendidos, goteras y más.

“Mencionar que se cuenta con una computadora MAC que data, de al menos, 20 años, es generoso. Hay barandales, en el segundo piso, con aberturas que son un peligro para los niños que por allí transitan.Pero, al acercarse al plantel de Coyoacán, no hay punto de comparación. Fachadas, entre los edificios A, B y C de la casona de Fenández Leal están destartaladas o, simplemente, no cuentan con ventanas, exponiendo a los pianos a las condiciones de la intemperie. La butaquería de la Sala Angélica Morales fue donada por el Palacio de Bellas Artes cuando María Callas se presentó en México; y el foso del escenario se ha inundado. En esta larga lista, el azar ha hecho que la combinación entre instalaciones eléctricas inestables y las inundaciones en el edificio C no haya provocado una tragedia”, se lee en el reportaje “El desastre del abandono en las sedes de la Escuela Superior de Música”, que se publicó ayer en este diario.

Por otra parte, como se publicó en la columna Crimen y Castigo “Robos y agravios en escuela del INBAL” (publicada el 2 de octubre de 2024), una fuente reveló a esta casa editorial que desde hace un año comenzaron robos al interior de la Escuela Nacional de Danza Gloria y Nellie Campobello, pero que en las últimas semanas han sido más frecuentes y graves. Hablamos de robos de teléfonos celulares y mochilas, o agresiones como que se han encontrado las mochilas robadas en los baños llenas de orina. Esta escuela también se había ido a paro, pero la semana pasada reanudó clases.

