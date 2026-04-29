León, Gto.- Arropada por la plana mayor emecista, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, se incorporó al partido Movimiento Ciudadano en un evento encabezado por el líder nacional de este partido, Jorge Álvarez Máynez, a una semana de que renunciara a dos décadas de militancia panista.

El dirigente de MC la perfiló para el personaje de la vida pública de Guanajuato con más posibilidades de encabezar un movimiento social, y dijo que el partido es el vehículo para conseguir el nuevo Guanajuato.

“Será posible el cambio en México, porque es posible el cambio en Guanajuato. Bienvenida Alejandra, eres un orgullo para nuestro movimiento, eres un orgullo para León y serás el gran orgullo de Guanajuato”.

La tarde-noche de este miércoles, Gutiérrez Campos llegó hasta los jardines de un hotel privado flanqueada por el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, la alcaldesa de Guadalajara Verónica Delgadillo, el dirigente Álvarez Máynez y diputados locales y federales.

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Anunció que Movimiento Ciudadano acompañará a la alcaldesa durante el tiempo que resta de su administración, en el tercer municipio más importante del país.

Álvarez Máynez destacó las virtudes de Gutiérrez Campos en el gobierno, tras la exclusión y ataques que panistas han hecho en su contra. Foto: Xóchitl Álvarez.

“Hoy le reiteramos a la gobernadora del estado, a la presidenta de la República, que acompañaremos a una presidenta municipal que sabe distinguir lo político de su responsabilidad, que sabe hacer equipo y sentarse a trabajar con quienes encabezan las instituciones del estado y de la federación”, dijo entre la algarabía de los emecitas.

En las elecciones pasadas, Gutiérrez Campos cedió su aspiración a la gubernatura por el PAN para dejarle el camino libre a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado.

Álvarez Máynez destacó las virtudes de Gutiérrez Campos en el gobierno, tras la exclusión y ataques que panistas han hecho en su contra. Condenó la mezquindad, precariedad política y falta de ética de políticos, por la forma en la que reaccionaron ante su decisión (de renunciar al PAN).

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“Aquí venimos a acompañar a Alejandra Gutiérrez a hacer un gran gobierno en León durante el próximo año y medio, aquí venimos a decirle a Alejandra Gutiérrez que aquí se reconoce su liderazgo y que lo que hemos construido con mucho esfuerzo en Movimiento Ciudadano, hoy como vehículo se pone al servicio de todos para construir el mejor Guanajuato de la historia con su liderazgo”.

Destacó el compromiso, la sensibilidad social y la cercanía con la que gobierna en León, y porque eso es lo que queremos para este estado de Guanajuato, porque por esto la gente está con ella.

Alcaldesa de León se integra a Movimiento Ciudadano; Jorge Máynez la perfila para liderar Guanajuato. Foto: Xóchitl Álvarez.

Dijo que Alejandra Gutiérrez tiene seis años ganando todas las encuestas en las que se ha participado,

Reprobó “la vileza con la que se pretende descarrilar al personaje de la vida pública de Guanajuato con más posibilidades para encabezar un movimiento Social, para el que un movimiento ciudadano es un vehículo.

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“Nosotros vamos a invitar a las mejores y a los mejores a construir el nuevo Guanajuato, a construir una etapa como la que se imagina Guanajuato, que no solo está pensando en el año y medio que le falta, está sentando las bases en materia de movilidad y en materia de infraestructura para una ciudad en los próximos 30 años.

“Guanajuato tiene que volver a ver en la toma de decisiones a las ciudadanas y a los ciudadanos que han sido desplazados, que han sido relegados por pandillas políticas que secuestran esas decisiones.

Este miércoles, en el evento denominado “La alternativa es naranja”, Alejandra Gutiérrez dijo estar contenta con el recibimiento de la gente que estuvo presente para sumarse el proyecto de León.

Vestida con pantalón de mezclilla y blusa color blanca y tenis blancos, dijo que hay mucho trabajo por delante, con un gran equipo y sobre todo un mejor futuro para León.

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