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Cuernavaca, Mor.- El crimen organizado sembró , sobre un camino de terracería en el municipio de Huitzilac y en el poblado de San Gabriel Las Palmas del municipio de Amacuzac, colindante con el .

En las últimas 24 horas suman fueron localizados en estado de descomposición a la orilla de la , a la altura del kilómetro 2 con dirección al oriente.

El descubrimiento fue realizado por personal de mantenimiento que operaba en la zona, quienes inspeccionaban el ducto cuando detectaron los restos humanos y dieron aviso inmediato a las autoridades. El estado de descomposición impidió la identificación preliminar de las víctimas en el sitio.

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En Amacuzac, sur del estado, un hombre fue asesinado mientras caminaba sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco. Su cadáver fue descubierto hacia las 07:42 horas, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, en el poblado de San Gabriel Las Palmas, por vecinos que transitaban por la zona.

Los primeros elementos de seguridad que llegaron a la zona del crimen registraron diversas huellas de violencia, y minutos después personal de urgencias médicas confirmaron que el hombre no tenía signos vitales.

En Amacuzac, sur del estado, un hombre fue asesinado mientras caminaba sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco. | Foto: Especial.
En Amacuzac, sur del estado, un hombre fue asesinado mientras caminaba sobre la carretera federal Cuernavaca–Taxco. | Foto: Especial.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

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En un tercer hecho violento, el Servicio Médico Forense levantó el cadáver de un hombre sobre un camino de terracería en el poblado de Fierro del Toro, municipio de Huitzilac, luego de ser atacado con arma de fuego.

De acuerdo con información policial, el hallazgo se registró alrededor de las 20:58 horas, a la altura del kilómetro 47 de la carretera federal México–Cuernavaca, tras un reporte que alertaba sobre una persona tirada en la vía pública.

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Al llegar al sitio, elementos de seguridad confirmaron que se trataba de un masculino de aproximadamente 35 años, quien se encontraba y ya no respondía.

En el área fueron localizados al menos tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros, lo que indica el posible uso de arma de fuego en el hecho.

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JACL

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