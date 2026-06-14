La Selección Mexicana está lista para hacer vibrar a 180 millones de personas, que sueñan con que tenga una histórica participación en el Mundial 2026.

Para representar y defender el orgullo y la camiseta verde, Javier Aguirre escogió exhaustivamente a 26 guerreros.

Son 23 formados en Liga MX y tres en el extranjero: Álvaro Fidalgo (España-Real Madrid), Obed Vargas (Estados Unidos-Sounders de Seattle) y Brian Gutiérrez (Estados Unidos-Chicago Fire).

De los surgidos en canteras de equipos del balompié nacional, cuatro lo hicieron en la de las Chivas, que es la que más aporta a esta convocatoria.

Raúl Rangel, Mateo Chávez, César Huerta y Armando González son los nacidos en las fuerzas básicas del Rebaño.

El siguiente club que aparece en la lista es el América, con Guillermo Ochoa, Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

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El Monterrey (César Montes y Johan Vásquez), el Pachuca (Roberto Alvarado y Guillermo Martínez), el Tijuana (Luis Chávez y Gilberto Mora), el Santos (Carlos Acevedo y Jorge Sanchez), el Querétaro (Luis Romo y Orbelín Pineda), son los que aportan dos canteranos cada uno.

Los Pumas (Jesús Gallardo), el Atlas (Israel Reyes), el Toluca (Alexis Vega), los Tigres (Julián Quiñones), el Cruz Azul (Santiago Giménez) y el Necaxa (Erik Lira) son las instituciones que cuentan con un solo futbolista.

Cabe mencionar que, para el listado, se tomó en cuenta el equipo en el que los jugadores hicieron su debut en Primera División.

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