Jojutla, Mor.- Padres de familia de la Telesecundaria Centenario del Estado de Morelos, situada en este municipio de la zona sur del estado, exigen la rehabilitación inmediata del plantel educativo ante los severos daños estructurales que registran algunos salones de clases.

Denuncian que el techo de la institución se encuentra en condiciones críticas, con desprendimientos visibles que representan un riesgo constante para los estudiantes y el personal docente. Como medida de protección, algunos alumnos acuden a clases portando cascos, evidenciando el nivel de peligro al que están expuestos.

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El techo de la institución se encuentra en condiciones críticas. | Foto: Especial.

Los padres de familia señalaron que han solicitado la intervención de las autoridades educativas desde el sismo de 2017, sin que hasta la fecha se hayan realizado las reparaciones necesarias.

Por su parte, el director del plantel, José Luis Peralta, informó que ya se mantienen pláticas con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos para dar seguimiento a la problemática; sin embargo, los manifestantes exigen acciones inmediatas y no más promesas.

Los padres de familia advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una solución. | Foto: Especial.

Los padres de familia advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una solución concreta que garantice la seguridad de sus hijos.

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