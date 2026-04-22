Cuernavaca, Mor.- Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturaron a Herlinda “N” y Alexander “N” por su probable implicación en la desaparición y muerte de Brenda Kelly, una joven enganchada con una oferta de trabajo en redes sociales.

La detención se ejecutó mediante dos órdenes de aprehensión tras el hallazgo del cadáver de la mujer el pasado 20 de abril en el municipio de Axochiapan, oriente del estado.

Herlinda y Alexander están acusados del homicidio de Brenda Kelly en Axochiapan, Morelos. Foto: Especial.

El operativo requirió el despliegue coordinado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la SSPC Morelos.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas sostuvo la acusación con acervo probatorio ante un juez de control e imputó a ambos detenidos delitos vinculados con la desaparición de personas.

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En el caso de Alexander “N” enfrenta adicionalmente el cargo de desaparición cometida por particulares agravada. La situación jurídica de la pareja se definirá en audiencia inicial en las próximas horas.

Brenda Kelly fue reportada como desaparecida el viernes 17 de abril y tres días después localizaron su cadáver tras un cateo interinstitucional, lo que reclasificó la investigación de manera inmediata. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad confirmó que las investigaciones continúan para determinar el grado de participación de los aprehendidos en el feminicidio.

Brenda Kelly salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo que vio en redes sociales. Foto: Especial

La Fiscalía de Morelos sostiene que la captura es parte de una estrategia para garantizar que los delitos contra las mujeres no queden impunes.

Mientras tanto la zona del hallazgo permanece bajo vigilancia mientras se desahogan las pruebas complementarias que vinculen a los hoy detenidos con la escena del crimen, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

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