Cuernavaca.- La gobernadora Margarita González Saravia designó al general José Luis Bucio Quiroz como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, en sustitución de Miguel Ángel Urrutia Lozano, enviado a esta entidad por el gobierno federal.

La salida de Urrutia ocurre en medio de un distanciamiento del Foro de abogados con el gobierno estatal, tras la detención de un abogado acusado de portar un arma de fuego y fentanilo. Un video exhibió la presunta “siembra” de la pistola y la droga lo que motivó su puesta en libertad.

La defensa del abogado fue respaldada por un grupo de litigantes penalistas que acudieron a la sala de audiencias y obtuvieron su libertad tras siete horas de argumentación jurídica.

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, confirmó que la salida de Urrutia es un “movimiento institucional para mantener y fortalecer la estrategia coordinada con el Gobierno federal en materia de seguridad”.

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Es una acción, dijo, coordinada con el Gobierno federal y precisó que los hechos recientes, relacionados con el gremio de abogados, es un hecho aislado que no forma parte de ese movimiento.

El gobierno estatal informó que el cambio responde al compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante acciones coordinadas de prevención, combate al delito y reinserción social, orientadas a proteger a las personas y preservar el orden y la paz pública.

Se sigue de esta manera, subrayó el gobierno morelense, con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

En el cambio de secretario, la gobernadora reconoció el trabajo institucional de Miguel Ángel Urrutia Lozano, así como su contribución en las tareas de construcción de paz en la entidad.

¿Quién es el nuevo Secretario de Seguridad de Morelos?

José Luis Bucio Quiroz ha sido comandante del 76/o y 38/o Batallones de Infantería; jefe de Estado Mayor de la 24/a Zona Militar; comandante de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos; y de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán.

Asimismo, se desempeñó como coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Su experiencia en el estado le permite conocer el territorio, su contexto y los retos en materia de seguridad en la entidad, según el gobierno morelense.

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afcl