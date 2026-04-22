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Cuernavaca. - La autopista México-Cuernavaca, con dirección a la CDMX, sigue cerrada desde hace dos horas por la volcadura de un tracto camión cargado con mangos. El tramo carretero está completamente paralizado porque la fruta se esparció por el asfalto.
Capufe confirmó el cierre de circulación hace dos horas y a las 8:35 horas mantuvo el aviso de obstrucción vial a la altura del kilómetro 45 por atención de la volcadura de camión y caída de carga.
En su reporte precisó que continúa el cierre a la circulación por las maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado, y sugirió a los automovilistas desviar la circulación hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías.
La respuesta de los usuarios de la autopista, en las redes sociales fue de reclamo: “¿Por qué no ponen avisos desde la salida de Cuernavaca? Así se evita el tráfico”, escribieron en la red social de X de Capufe.
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afcl
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