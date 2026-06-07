Mexicanos y estadounidenses tienen altas expectativas sobre los posibles beneficios que la celebración del Mundial 2026 traerá para sus países. Más de 70% de la población en ambas naciones espera que su país “se beneficie económicamente” y que la justa deportiva sea “exitosa”.

La encuesta en México fue realizada por Buendía & Márquez mientras que la encuesta en Estados Unidos, por The Chicago Council on Public Affairs. Sus resultados se presentan aquí en exclusiva para EL UNIVERSAL.

Aunque predominantemente positivas, las opiniones en ambos países divergen en torno al impacto que el Mundial tendrá en su imagen. Ocho de cada 10 mexicanos (76%) señalan que el Mundial hará que “México se vea como un lugar atractivo para visitar”, mientras que sólo 59% de estadounidenses opinan lo mismo sobre su país.

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Si en un principio se consideró a esta Copa como un símbolo de la integración entre México, Estados Unidos y Canadá, la opinión pública del país vecino se muestra escéptica de ello: sólo 44% de los estadounidenses consideran muy o algo probable que el Mundial “acerque más a los tres países”.

Los mexicanos, en cambio, son un poco más optimistas: 59% opinan que la Copa del Mundo acercará más a los tres países.

En la encuesta en México se incluyó una pregunta sobre el interés que despierta el futbol. Es una pregunta que Buendía & Márquez ha realizado desde hace más de dos años, por lo que se puede evaluar si la cercanía con el Mundial ha levantado el interés en este deporte. La respuesta corta es que no lo ha hecho.

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Hoy, 27% de los mexicanos reportan estar interesados mucho/algo en el futbol, mientras que 70% señalan que su interés es poco o nulo. Estos números no son muy diferentes de los registrados a principios de 2024: a principios de 2024 el número de interesados en el balompié era de 30% y los desinteresados ascendían a 69%.

De hecho, considerando el margen de error de la encuesta, el porcentaje de interés se ha mostrado muy estable a lo largo de estos 2 años, ya que oscila en un rango entre 25% y 30% de la población mexicana.

Los hombres y los jóvenes (18-29 años) son quienes manifiestan mayor entusiasmo por el futbol. Cabe destacar que las encuestas se realizaron a personas de 18 años y más, por lo que no incorpora a la afición menor de edad que es, sin duda, significativa.

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cdm