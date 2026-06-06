Colectivos de madres buscadoras, maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud convocaron a una mega manifestación pacífica el próximo jueves 11 de junio, rumbo al Estadio de la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol y posteriormente el partido entre México y Sudáfrica.

En redes sociales, circulan convocatorias para partir desde puntos como: avenida Insurgentes (Estadio Olímpico), Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos), calzada de Tlalpan (División del Norte) y avenida del Imán (Parque Cantera). La llegada de manifestantes se estima a las 13:00 horas en la puerta principal del antes llamado Estadio Azteca.

“El 11 de junio de 2026 México no solo va a estar bajo los reflectores del Mundial. México va a estar bajo los ojos del mundo. Ese día no solo nos van a ver turistas, cámaras, reporteros extranjeros y millones de personas pendientes del inicio mundialista. Ese día el mundo va a ver al México que el régimen quiere esconder”, señalan publicaciones en la red social X.

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Activistas, usuarios de plataformas digitales y figuras públicas compartieron distintos carteles donde convocan a la población en general a vestir con playeras blancas, asistir a la marcha con banderas de México, fotos y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, cartulinas, celulares y baterías cargadas, pues exhortan a grabar cualquier acto violento hacia la manifestación o la llegada de infiltrados.

“Graba todo, cero violencia, cero provocaciones. Que el mundo vea quién resiste en paz. Que el mundo vea quién reprime. Que el mundo vea quién tiene miedo a la verdad. Porque cuando un régimen le teme a ciudadanos vestidos de blanco, cargando fotos de desaparecidos… Ya no gobierna: se esconde”, dicen convocatorias.

Indicaron que los turistas y medios de comunicación extranjeros documentarán a madres buscando a sus hijos, a los trabajadores de la educación “traicionados por promesas incumplidas”, a pensionados de PEMEX y CFE “abandonados después de entregar su vida al país”, así como a organizaciones transportistas hartas de inseguridad, extorsión y abandono.

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“Va a ver a las organizaciones campesinas ignoradas por un gobierno que presume 'pueblo' mientras abandona al campo. Va a ver a los trabajadores de la salud exigiendo condiciones dignas. Va a ver a colectivos ciudadanos unidos por seguridad, justicia, salarios, pensiones y derechos”.

“Si mandan granaderos, el mundo lo va a ver. Si encapsulan ciudadanos, el mundo lo va a ver. Si provocan, el mundo lo va a ver. Si aparece el bloque negro para ensuciar la marcha, el mundo lo va a ver. Si intentan fabricar el caos para justificar la represión, el mundo lo va a ver. Por eso no les demos el pretexto”, puntualizan.

En las últimas semanas, colectivos de familiares de personas desaparecidas han emprendido pega de fichas de búsqueda, caminatas y actividades culturales en ciudades sedes del Mundial (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Mientras que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han amenazado con irrumpir el evento deportivo ante la negativa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender sus demandas.

Distintos colectivos convocan megamarcha para la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX. Foto: Especial

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