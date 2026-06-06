Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que mantiene bajo control operativo la contingencia registrada en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, y que prevé iniciar una nueva etapa de labores correctivas a partir del próximo lunes.

El incidente ocurrió hace aproximadamente tres meses y, desde entonces, se han mantenido acciones de atención en la zona para mantenerlo bajo control, de acuerdo con lo informado por el director general de la petrolera mexicana, Juan Carlos Carpio Fragoso, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos refirió que los trabajos se desarrollan conforme a un plan técnico diseñado para este tipo de contingencias.

Indicó que actualmente se realizan labores para facilitar el acceso de personal y equipo especializado, así como el suministro de agua requerido para las operaciones previstas.

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Pemex detalló que los fluidos y gases que emanan del pozo son quemados de manera controlada y bajo supervisión permanente de personal técnico. Asimismo, señaló que fueron habilitadas fosas de contención para manejar posibles escurrimientos derivados del incidente.

La compañía agregó que no existen asentamientos poblacionales en un radio de cuatro kilómetros alrededor del pozo y que continúan las tareas de recuperación, saneamiento y almacenamiento del material recolectado para su disposición final.

También indicó que mantiene labores de monitoreo ambiental y coordinación con autoridades competentes para dar seguimiento a las acciones de control, mitigación y vigilancia relacionadas con el evento.

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Como parte de las medidas implementadas en la región, Pemex informó que una unidad médica móvil brinda servicios de medicina general, odontología y mastografía a habitantes de comunidades cercanas, atención que permanecerá disponible mientras continúen los trabajos en la zona.

🔖 Tarjeta Informativa | Trabajos de Pemex en el Pozo Krem-1 están bajo control operativo

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gs/mcc