La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de caluroso a muy caluroso y cielo parcialmente nublado para este miércoles 22 de julio en la Ciudad de México.

Por la tarde se espera aumento de nublados, lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo, en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 16:00 y las 21:00 horas.

Además, se esperan vientos con rachas fuertes, cercanas a los 50 kilómetros por hora, entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 horas.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 28° Celsius, mientras que la mínima será de 13° Celsius.

Este miércoles se prevé ambiente #caluroso a muy caluroso, cielo parcialmente nublado con aumento de nublados por la tarde, #lluvias fuertes con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡️#TemperaturaMáxima: 28 °C.… pic.twitter.com/ay2nAtvaaE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 22, 2026

mahc/LL