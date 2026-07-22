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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de caluroso a muy caluroso y cielo parcialmente nublado para este miércoles 22 de julio en la Ciudad de México.
Por la tarde se espera aumento de nublados, lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo, en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 16:00 y las 21:00 horas.
Además, se esperan vientos con rachas fuertes, cercanas a los 50 kilómetros por hora, entre las 16:00 de la tarde y las 20:00 horas.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 28° Celsius, mientras que la mínima será de 13° Celsius.
mahc/LL
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