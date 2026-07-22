La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miercoles 22 de julio se tiene previsto una marcha de Las Tonantzin al mediodía, partirán del Hospital San Ángel Inn Chapultepec con destino por definir. Exigen justicia para una víctima de presunta negligencia médica que le ocasionó ceguera y otros daños neurológicos.

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se harán presentes en el Zócalo capitalino, a las 10 horas, para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

El Movimiento Antorchista se manifestará a las 10 horas en las instalaciones del periódico El Universal y de Televisión Azteca. Solicitan hacer pública su denuncia en la que exigen al Gobierno del Estado de México la atención de las necesidades de infraestructura y servicios públicos en colonias populares de los municipios de Ixtapaluca, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Villa del Carbón, Huixquilucan, Naucalpan y Coyotepec.

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El Frente Antiimperialista protestará en la Embajada de los Estados Unidos, a las 11 horas, para exigir la libertad inmediata del expresidente de Venezuela y de su esposa, detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron el 3 de enero del presente año.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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El colectivo No Más Presos Inocentes se manifestará en los Juzgados de James Sullivan, a lo largo del día, apoyarán en la audiencia del presunto responsable del delito de abuso sexual, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.

LL