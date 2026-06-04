Silao, Gto.- Alrededor de 80 personas jubiladas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato por la reducción de sus pensiones, y adelantaron que llevarán su protesta a diferentes sedes que la Copa Mundial FIFA 2026 tendrá en México.

Están listos para llevar su exigencia a la Ciudad de México el 11 de junio próximo, durante la inauguración de la fiesta mundialista de fútbol, en busca de que sean atendidos por legisladores federales y que se comprometan a resolver sus demandas.

Los extrabajadores, encabezados por Gabriel Pacheco Hernando y Mario Vázquez, expresaron su rechazo a la reforma del Artículo 127 de la Constitución Política de México por la que se reduce el monto de sus pensiones. “Somos gente que trabajamos por más de 35 años o 40 años”, repitieron.

“Cuando se cambia el pasado se compromete el futuro; No a la reforma retroactiva”, expresaron en mensajes escritos.

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Esa reforma provocó recortes a sus ingresos mensuales de hasta un 60 por ciento. Enfatizaron que se han violentado sus derechos, con los recortes a las percepciones que corresponden a los derechos ganados por décadas de servicio.

Demandaron que se aplique el estado de Derecho.

En el acceso a la terminal aérea mostraron lonas y repartieron volantes “por la disminución a nuestras pensiones jubilatorias”. Advirtieron que la afectación se puede extender a las personas pensionadas que laboraron en empresas del sector privado.

La gente debe estar alerta para evitar sorpresas negativas como la que ahora padecen los ex trabajadores de paraestatales y empresas de Gobierno, acotaron.

dmrr