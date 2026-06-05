A través de un video en redes sociales, el familiar de una paciente internada en el Hospital General Regional No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla exhibió el comportamiento de una trabajadora de la institución.

El suceso tuvo lugar en el Hospital "Carmen Serdán Alatriste", recinto de atención médica inaugurado en diciembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de salud David Kershenobich y el director general del IMSS, Zoé Robledo.

La grabación, difundida por usuarios y medios locales en distintas plataformas, se viralizó rápidamente, desatando indignación entre los usuarios, quienes conversaron sobre el trato hacia los pacientes por parte del personal de salud.

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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Brenda Martínez / EL UNIVERSAL

¿Qué pasó en el Hospital "Carmen Serdán" de Puebla?

En el video, el hombre explica que llevó a su esposa de emergencia a la unidad médica, debido a una hemorragia severa. Tras ocho horas sin un reporte de su salud o actualizaciones de su mejoría, el familiar se acercó a pedir informes en el área correspondiente.

"Viene con hemorragia, viene vaciándose y ocho horas no se si ya se murió o si está viva, nada", expresó. Ante ello, la trabajadora respondió: "Si ya falleciera, le avisan para el certificado de defunción". La contestación generó sorpresa inmediata en el familiar y desató el enojo de los usuarios.

El derechohabiente, identificado como Juan Carlos García reaccionó de manera inmediata al señalamiento: "¡Qué optimista, ojalá a su madre también le digan lo mismo!". A lo que la enfermera contestó: "Gracias a Dios no señor, yo sí tengo los recursos", reavivando la molestia.

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Video viral exhibe respuesta de trabajadora del @Imss_Pue a esposo de paciente en San Alejandro: "Si se muere, le avisan" 😡 pic.twitter.com/EAtVVUPdV1 — Mrykrmn M. Avila (@mrykrmnavila) June 4, 2026

¿Qué respondieron las autoridades?

Aunado a ello, este 3 de junio la cuenta oficial del IMSS Puebla en la plataforma de X mostró su postura a través de un comunicado, donde dio a conocer que se aplicarán las acciones y sanciones correspondientes a la normatividad vigente.

Asimismo, explicó que personal del instituto se puso en contacto con el familiar de la paciente, con el objetivo de brindarle atención a su caso. "Se continuará impulsando un trato digno y respetuoso para todas las personas", señaló.

"Las acciones mostradas no representan la filosofía institucional, ni los valores esenciales de solidaridad y respeto hacia la población derechohabiente", instó, refrendando su compromiso con una atención digna y empática.

#IMSSPuebla informa respecto al video que circula en redes sociales en torno a una trabajadora del HGR No. 36 “Carmen Serdán”: pic.twitter.com/QO7v5TIgoS — IMSS Puebla (@Imss_Pue) June 3, 2026

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