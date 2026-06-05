El hemisferio norte de la Tierra está a pocos días de despedir la primavera y darle la bienvenida a una de las temporadas más esperadas del año: el verano.

Este periodo traerá consigo los días más calurosos del 2026 y llenará a todas las ciudades del hemisferio boreal de las jornadas más largas de luz solar.

Considerado uno de los eventos astronómicos más queridos y anhelados del año, el solsticio de verano marca el inicio oficial de esta temporada y aquí te contamos cuándo ocurrirá exactamente.

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En el hemisferio norte de la Tierra millones de personas celebra el solsticio de verano. Foto: AFP

¿Cuándo es el solsticio de verano 2026?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, el solsticio de verano ocurrirá el próximo domingo 21 de junio de 2026.

Según información del portal especializado en astronomía, Star Walk, ocurrirá exactamente a las 2:25 de la mañana (horario del centro de México).

¿Qué es el solsticio de verano y por qué ocurre?

Este fenómeno ocurre cuando uno de los hemisferios de la Tierra (en este caso el hemisferio norte) alcanza su ángulo de máxima inclinación hacia el Sol.

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Posición de la Tierra en relación con el Sol durante el solsticio de verano en el hemisferio norte. Foto: Star Walk

Se da ya que nuestro planeta no solo gira alrededor de la enorme estrella, sino que también rota sobre su propio eje, una línea recta imaginaria que atraviesa la Tierra desde el Polo Norte hasta el Polo Sur.

Este eje no es perpendicular al plano orbital de la Tierra , sino que está inclinado alrededor de 23.5°, ocasionando que a lo largo del año, los polos Norte y Sur se inclinen hacia el Sol en ángulos diferentes.

El solsticio es la fecha en la que el día recibe más horas de luz solar que cualquier otro día del año. Posteriormente, los días comienzan a acortarse poco a poco, hasta que, para la llegada del equinoccio de otoño, la noche y el día tienen casi la misma duración.

El Midsommar es una fiesta de orígenes suecos y celebra el día más largo del año, el solsticio de verano. Foto: Visit Sweden

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