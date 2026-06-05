El creador de contenido estadounidense Jesse Ridgway dio a conocer este miércoles 3 de junio que tomó la decisión junto a su pareja Ashley de interrumpir su embarazo, luego de que su bebé fuera diagnosticado con Síndrome de Down.

A través de la plataforma de X, Ridgway explicó que no había sido una decisión fácil, sin embargo, comprendía las múltiples complicaciones de la trisomía 21, sus efectos en la salud del niño, así como las dificultades para el menor y la familia.

A pesar de dar a conocer sus motivos en redes, algunos de sus seguidores cuestionaron duramente la elección del creador de 33 años, quien dio a conocer el embarazo de su pareja en marzo de 2026, calificando su acción como "egoísta"

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La pareja estadounidense dio a conocer su embarazo en marzo de 2026 a través de la plataforma de Instagram. Foto: Instagram @mcjuggernuggets

Ridgway explica complicaciones del síndrome de Down

Mediante una publicación, Ridgway explicó que se tomó esta decisión luego de reflexionar por un tiempo y escuchar varias historias y experiencias de familias en situaciones similares, además de consultar las opiniones de médicos, amigos, familiares y consejeros genéticos.

Y aunque al principio se sentía optimista y comprometido con su nuevo papel como padre de familia, estudió a profundidad los riesgos relacionados a la condición genética. "No me di cuenta de lo duro que es para el niño, por no hablar de la familia", señaló en su mensaje.

Asimismo, mencionó que los niños con síndrome de Down enfrentan muchos retos, como defectos cardiacos, desafíos auditivos, problemas de visión, función inmune deteriorada, retrasos en el desarrollo físico y de aprendizaje, así como esperanza de vida reducida.

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De acuerdo con el medio estadounidense People, Jesse reveló que luego de compartir la noticia, se han visto expuestos a malos comentarios e incluso amenazas de muerte. Foto: Captura de pantalla YouTube

Además, mencionó que no solo podría afectar la vida del bebé, sino también la de su esposa, pues este tipo de embarazo aumenta el riesgo de un aborto espontáneo. "El Síndrome de Down no es una 'bendición', es objetivamente una mier** desde una perspectiva de salud", concluyó.

Finalmente, el creador digital, conocido en redes sociales como McJuggerNuggets, señaló que por el momento se enfocaran en recuperarse emocionalmente, pero están muy emocionados por "intentarlo de nuevo en el futuro", esperando "tener un mejor resultado".

Elección de Ridgway divide opiniones en Instagram

Aunado a ello, diversos internautas compartieron su opinión en la plataforma de Instagram, donde los mensajes de apoyo se contrapusieron a las críticas digitales. Algunos usuarios incluso señalaron a Jesse de practicar la "eugenesia", una práctica que busca mejorar la calidad genética.

Algunos de los comentarios en Instagram fueron:

"Así que tu amor era condicional".

"No escuches a esta gente. Ellos no criarán al niño si nace, sino que solo tú serás responsable ".

"Si no estás preparado para amar a tu hijo incondicionalmente o para la posibilidad de cuidar a un niño con necesidades especiales o necesidades médicas complejas, no estás preparado para ser padre en absoluto".

" Es fácil opinar, muy fácil. Con conocimiento de causa en primera persona los comprendo y apoyo totalmente ".

"¿Entiendes con qué frecuencia ocurren los falsos positivos en las pruebas? Puede que hayas interrumpido tu embarazo y que el bebé hubiera sido perfectamente sano".

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