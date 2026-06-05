Este viernes 5 de junio se registró un sismo de 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero. A pesar de que en la Ciudad de México se percibió el movimiento telúrico, no se activó la alerta sísmica.

Tras el susto, usuarios en redes sociales reaccionaron al sismo provocando una avalancha de memes que se vovió tendencia.

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Sismo de 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, México. Foto: X @SismologicoMX

Los mejores memes que dejó el sismo de este viernes

Usuarios confirmaron que en algunas zonas se percibió el movimiento durante un largo tiempo sin que sonara la alerta sísmica.

Como que duró mucho el sismo, ¿no? 🥴 Por un momento pensé que iba a ser más fuerte e iba a sonar la alerta sísmica por lo mismo. #Sismo #CDMX #Temblor #AlertaSísmica pic.twitter.com/v936TnsMA5 — Deborah Llanas (@DeborahLlanas) June 5, 2026

Algunos comentarios, desataron una ola de buen humor para afrontar el susto.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

Asimismo, los internautas mencionaron que el temblor los tomó por sorpresa.

Yo se que fue bien leve, pero no manchen, varios en la CDMX si sentimos el sismo, no estoy loco o por lo menos no soy el único loco pic.twitter.com/e7omRzpDPi — ShaoranVT 🐰⚠️ (@ShaoranVT) June 5, 2026

Usuarios revivieron un clip que surgió durante el temblor del 2017.

Verificar la información de los sismos en redes sociales, se volvió un comportamiento clásico en la web.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

De igual manera, las quejas por la ausencia de la alerta sísmica continuaron entre los usuarios.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

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