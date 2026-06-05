Tendencias | 05-06-26 | 15:32 | Actualizada | 05-06-26 | 15:32 |

Este viernes 5 de junio se registró un con epicentro en Ometepec, Guerrero. A pesar de que en la Ciudad de México se percibió el movimiento telúrico, no se activó la .

Tras el susto, usuarios en redes sociales reaccionaron al sismo provocando una avalancha de memes que se vovió tendencia.

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Sismo de 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, México. Foto: X @SismologicoMX
Sismo de 5.6 con epicentro en Ometepec, Guerrero, México. Foto: X @SismologicoMX

Los mejores memes que dejó el sismo de este viernes

Usuarios confirmaron que en algunas zonas se percibió el movimiento durante un largo tiempo sin que sonara la alerta sísmica.

Algunos comentarios, desataron una ola de buen humor para afrontar el susto.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales
Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

Asimismo, los internautas mencionaron que el temblor los tomó por sorpresa.

Usuarios revivieron un clip que surgió durante el temblor del 2017.

Verificar la información de los sismos en redes sociales, se volvió un comportamiento clásico en la web.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales
Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

De igual manera, las quejas por la ausencia de la alerta sísmica continuaron entre los usuarios.

Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales
Usuarios reaccionan a sismo de este viertes. Foto: Redes Sociales

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dcs

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