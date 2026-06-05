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Este viernes 5 de junio se registró un sismo de 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero. A pesar de que en la Ciudad de México se percibió el movimiento telúrico, no se activó la alerta sísmica.
Tras el susto, usuarios en redes sociales reaccionaron al sismo provocando una avalancha de memes que se vovió tendencia.
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Los mejores memes que dejó el sismo de este viernes
Usuarios confirmaron que en algunas zonas se percibió el movimiento durante un largo tiempo sin que sonara la alerta sísmica.
Algunos comentarios, desataron una ola de buen humor para afrontar el susto.
Asimismo, los internautas mencionaron que el temblor los tomó por sorpresa.
Usuarios revivieron un clip que surgió durante el temblor del 2017.
Verificar la información de los sismos en redes sociales, se volvió un comportamiento clásico en la web.
De igual manera, las quejas por la ausencia de la alerta sísmica continuaron entre los usuarios.
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dcs
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