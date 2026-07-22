El cese al fuego ya no es. Quizás nunca lo fue. La guerra en Irán vuelve a escalar. Donald Trump amenazó con bombardear Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo iraní donde la inteligencia israelí cree que Teherán escondió miles de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio tras la guerra de los Doce Días del año pasado. Aunque Trump siga siendo el hombre más poderoso del mundo, Washington no tiene claro cómo ganarle la guerra a los iraníes. Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

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