Si bien el el Mundial de Fútbol 2026 será el más grande de la historia, no cambiará las reglas del juego para el entorno macroeconómico ni para la mayoría de las empresas, según perspectivas de Barclays para las economías de México y Estados Unidos.

En un análisis a propósito de la Copa Mundial 2026, el banco inglés evalúa las verdaderas implicaciones económicas y de equidad que tendrá la justa deportiva que arranca la próxima semana.

Para el caso de México, calculó un impacto económico de 0.1 puntos porcentuales, dada la naturaleza transitoria del evento y su limitación a solo tres ciudades.

Lee también Mundial 2026: Empresas en México y Centroamérica anticipan impacto positivo, según estudio; "es potencial catalizador de crecimiento"

Mundial 2026 provocaría "aumento pasajero" de precios

Generaría únicamente un aumento pasajero y localizado de los precios durante el verano y un impulso al crecimiento muy limitado, insuficiente para alterar las previsiones de Barclays para la inflación y crecimiento para este año.

Respecto a la inflación, el principal efecto que anticipa es un probable aumento de corto plazo en los precios de los servicios, especialmente en los boletos de avión, hoteles, restaurantes y transporte local.

Lo anterior, estimó, añadirá alrededor de 9 puntos base a la inflación general y 12 puntos a la subyacente de servicios durante el los días más importante en la temporada, antes de desvanecerse rápidamente en los meses siguientes.

Lee también Mundial 2026: Kansas, Monterrey y Miami concentran reservas de vuelos; IATA reporta contracción para volar a CDMX y Guadalajara

Efectos positivos del Mundial se diluirán en meses siguientes

En cuanto a la actividad, prevé una entrada estimada de unos 3 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente el 0.2% del PIB.

Aunque estimó que es probable que impulse el crecimiento en no más de 0.1 puntos porcentuales, dejando prácticamente sin cambios su pronóstico para la economía mexicana de 1.2% para este año.

Mientras que para EU, espera lo mismo con un reflejo modesto durante el verano de aproximadamente 0.2%, efecto que se disipará en los trimestres siguientes, sin que sea algo muy perceptible al cierre del 2026.

Proyectó que es probable que cualquier aumento en el empleo sea localizado, de corta duración y concentrado en el sector servicios.

Lee también ¿Más protestas? Ahora extrabajadores de Mexicana de Aviación amenazan con manifestarse en aeropuertos y eventos a días del Mundial

Refirió que en línea con otros eventos de esa magnitud, también es poco probable que la Copa del Mundo mueva de manera significativa la aguja de la inflación en Estados Unidos, incluso si provoca picos de precios localizados en hoteles, tarifas aéreas y otros servicios.

De igual manera consideró que los efectos positivos se irán diluyendo en los meses posteriores al evento deportivo, sin un impacto perceptible en el nivel del PIB a fin de año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc