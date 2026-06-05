Conforme se acerca la celebración de la Copa Mundial FIFA 226, la reservación de vuelos para las ciudades mundialistas ya muestra un crecimiento en comparación con junio-julio de 2025, sin embargo, no en todas se tiene el mismo incremento de reservaciones, de acuerdo con un análisis de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Los mayores aumentos de reservaciones se concentran en ciudades con conexiones globales, donde la demanda internacional está creciendo rápidamente como en Kansas y Miami, en Estados Unidos, y Monterrey, en México, donde las reservaciones se han incrementado 8%, 6% y 7%, respectivamente.

En menor medida, le siguen Boston, Los Ángeles, Vancouver y Toronto con un crecimiento de 4% para cada una de estas ciudades.

En tanto, en Atlanta, Dallas y Nueva York, las reservaciones de vuelos para el Mundial llevan un crecimiento de apenas 2%.

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Se contraen reservaciones para CDMX y Guadalajara

Y, por el contrario, las reservaciones para volar a Ciudad de México y Guadalajara tienen una contracción de -2% y -3%, respectivamente, según la IATA.

“La disminución de las reservas en algunas ciudades mexicanas sede puede reflejar una curva de reservas más tardía, su mayor dependencia de los viajeros regionales y de corta distancia, y la etapa del torneo.

“México alberga la fase de grupos y las primeras rondas eliminatorias como dieciseisavos de final y octavos de final”, explicó la IATA.

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Mundial 2026 en 16 ciudades de México, EU y Canadá

La Copa Mundial FIFA 2026 se celebrará en 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá, siendo la primera edición que se disputa en tres países y la primera en contar con un formato ampliado de 48 equipos, en lugar de los 32 anteriores.

Esto significa que se jugarán 104 partidos en 39 días, con el partido inaugural en Ciudad de México y la final en el MetLife Stadium, en el área de Nueva York, lo que la convierte en la Copa Mundial más grande de la historia en casi todos los aspectos.

El formato multiciudad y multipaís introduce una dinámica particular para los viajes aéreos.

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