Mundial 2026: Claudia Sheinbaum espera confirmaciones de asistencia de jefes de Estado a la inauguración

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno está a la espera de las confirmaciones que hagan los jefes y jefas de Estado de su asistencia a la inauguración de la Copa FIFA 2026.

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de marzo en Zapopan, Jalisco, Sheinbaum Pardo pidió no adelantar los nombres “para que nadie se sienta”.

“Todavía estamos recibiendo confirmaciones, tanto a la FIFA como al gobierno de México. En el momento que tengamos la información, por supuesto la compartimos. Ya vamos a esperar para que nadie se sienta y los anunciemos al mismo tiempo”, dijo la mandataria federal.

A menos de 100 días de que inicie la Copa FIFA 2026 y, ante la llegada de millones de visitantes a México, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán para dar seguridad en este evento deportivo.

García Harfuch destacó que esta estrategia para el Mundial contempla coordinación internacional con Canadá y Estados Unidos.

“Diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulkán es coordinado por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades”, expuso.

“Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de la alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026”, detalló el titular de la SSPC.