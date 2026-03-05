Donald Trump se reúne con Lionel Messi y el Inter Miami en la Casa Blanca

Luego de una temporada histórica en el balompié estadounidense, coronada con el título de campeón de la MLS, el Inter Miami fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump.

La delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y directivos del club, llegó encabezada por Lionel Messi, cuya presencia dio un matiz especial a la ceremonia.

Lee también Mikel Arriola ve a Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca "por amor propio"

La recepción presidencial no tardó en generar conversación en redes sociales, donde aficionados y analistas reaccionaron al encuentro.

Durante la ceremonia, Trump destacó el crecimiento del futbol en Estados Unidos y reconoció el impacto que ha tenido la llegada de Messi a la MLS, especialmente en términos de audiencia y proyección internacional.

Lee también Guillermo Ochoa resiente las consecuencias del conflicto bélico en Medio Oriente

En un discurso breve, el presidente felicitó al Inter Miami por su desempeño en la temporada y subrayó el mérito de haber alcanzado el título en un torneo cada vez más competitivo.

Lionel Messi, por su parte, mantuvo un rol más discreto durante el evento, aunque su presencia acaparó buena parte de la atención mediática. El astro argentino saludó al presidente y participó en la entrega simbólica de una camiseta del Inter Miami, gesto que se viralizó rápidamente.