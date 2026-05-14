América vuelve a esconderse en una Final y cae ante Rayadas; dejan todo para la Vuelta

Algo pasa y no es únicamente un tema futbolístico. América es irreconocible cuando se trata de disputar finales y la del torneo Clausura 2026 mantiene esa tónica.

De las últimas ocho finales en la Liga MX Femenil, las Águilas han estado en siete, pero lamentablemente para su causa, sólo han ganado una. No importa si llegaron como favoritas o no, sufrir en los duelos por el título ya es parte de su ser.

Las de Coapa cayeron 1-0 en la Final de Ida en el estadio BBVA y ahora volverán a casa con la obligación de ganar o morir... otra vez. La tercera estrella sigue en espera de ser alcanzada.

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América comenzó protagonista en su partido, con hambre de demostrar, pero el solitario gol de Alice Soto (24’) acabó con el ímpetu de las azulcrema.

Scarlett Camberos, Sarah Luebbert, Irene Guerrero, Gaby García... nadie apareció. La brasileña Geyse Ferreira fue la única que entendió lo que jugaban, pero fue insuficiente.

Isa Haas tuvo la más clara del partido, probablemente del torneo, pero falló de manera inexplicable. América no sabe jugar finales y hoy, el nervio del gran escenario volvió a devorarlas. Todo se define en el estadio Ciudad de los Deportes el próximo domingo.

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